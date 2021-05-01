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大學生歡送同學留學美國 酒後猝死警報檢相驗

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

林姓大學生參加歡送周姓同學留學美國的派對，昨晚前往區黎明路某家概念旅館房間，共有24人參加歡送派對，同學見面喝酒聊天，喝至今天凌晨，沒想到林男酒後意識昏迷，經在場同學叫救護車，送澄清醫院救治無效，台中市警四分局報請台中地檢署檢察官相驗遺體，以釐清死因。

台中市警四分局表示，今天凌晨零時40分，接獲消防局轉報中市南屯區黎明路某家概念旅館房間有人酒後意識昏迷，經警到場處理，由救護車將昏迷的林男（25歲）送往澄清醫院救治，並通知家屬到場，於凌晨2時46分放棄急救宣告死亡。

警方調查，吳男(23歲)為活動主辦人，稱因要歡送周姓同學至美國念書，舉行歡送派對，邀約大學同學到概念旅館喝酒玩樂，並在IG上號召。現場含死者共24人，多為大學生及友人，稱死者生前有飲用大量酒類。

警方在概念旅館未查獲違禁物品，將在場人均帶返所製作證人筆錄，並通知死者家屬到場製作筆錄。製作相驗資料，完成後即報請台中地檢署檢察官相驗，以釐清死因。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

林姓大學參加歡送周姓同學留學美國，前往區黎明路某家概念旅館房間參加歡送派對，喝至今天凌晨，沒想到林男酒後意識昏迷，經在場同學叫救護車，送醫院救治無效。圖／民眾提供
林姓大學參加歡送周姓同學留學美國，前往區黎明路某家概念旅館房間參加歡送派對，喝至今天凌晨，沒想到林男酒後意識昏迷，經在場同學叫救護車，送醫院救治無效。圖／民眾提供
林姓大學參加歡送周姓同學留學美國，前往區黎明路某家概念旅館房間參加歡送派對，喝至今天凌晨，沒想到林男酒後意識昏迷，經在場同學叫救護車，送醫院救治無效。圖／民眾提供
林姓大學參加歡送周姓同學留學美國，前往區黎明路某家概念旅館房間參加歡送派對，喝至今天凌晨，沒想到林男酒後意識昏迷，經在場同學叫救護車，送醫院救治無效。圖／民眾提供
林姓大學參加歡送周姓同學留學美國，前往區黎明路某家概念旅館房間參加歡送派對，喝至今天凌晨，沒想到林男酒後意識昏迷，經在場同學叫救護車，送醫院救治無效。圖／民眾提供
林姓大學參加歡送周姓同學留學美國，前往區黎明路某家概念旅館房間參加歡送派對，喝至今天凌晨，沒想到林男酒後意識昏迷，經在場同學叫救護車，送醫院救治無效。圖／民眾提供

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