茶葉商捲入買賣糾紛 遭強押銀行逼領2000萬才獲釋

桃園許姓男子假藉買賣糾紛，前後向高姓、黃姓茶葉商恐嚇，還撂來5名同夥以高賣「假茶葉」為由，強押高至銀行領出2000萬元現金才放人，另以同樣手法恫嚇黃女領出20萬元、簽切結書，檢方訊時許自白坦承，與同夥、被害人證詞大致相符，偵結依恐嚇取財罪嫌起訴許等6人。

檢警調查，許姓主嫌（47歲）因和高姓茶葉商人有買賣糾紛，2019年1月21日夥同王姓（47歲）、林姓（41歲）、宋姓（42歲）及2名陳姓（41歲、48歲）同夥，一共6人驅車前往高位於新北市深坑區的住處。

眾人一到場後，由王帶頭向高恫嚇稱「之前賣的都是假茶葉，要求退費」等語，高男因被多人團團圍住，擔心若不從恐遭遇不測，被迫當場簽立2000萬元本票。

但許等仍不罷休，隔天一早9點多再度上門，還把高強押到附近的銀行，逼他提領出2000萬元現金，並分別以1000萬元、300萬元及700萬元，匯入3個不同人的戶頭，其中的700萬元則由2名陳姓、林姓同夥朋分，許最後才將2000萬元本票還給高，並幫他叫計程車回家。

許等同年2月13日鎖定另1名黃姓女茶葉行老闆，再以同樣手法上門，聲稱「要退還之前買的茶葉」，黃女心生畏懼，只能退還他們20萬元並簽立切結書，許等這才原意作罷離開。