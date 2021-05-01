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酒駕開車左搖右晃遭攔查 醉男當街脫褲「給員警查看」
花蓮一名47歲林姓男子，酒後駕車左搖右晃，被巡邏員警發現，上前攔查並做酒測，確認酒測值超標，當場依公共危險罪嫌逮捕，林男竟在警方搜身上銬時，情緒失控脫褲，警方趕緊制止，帶回派出所並依法送辦。
吉安警分局光華派出所員警上月29日晚間9時許，巡邏經過吉安鄉中正路2段，見前方一輛小客車左右搖晃，懷疑駕駛有酒後駕駛的行為，即趕上前，示意小客車停車受檢。
警方一靠近，就聞到車上駕駛散發濃濃酒味，依程序要求以清水潄口再作酒測，酒測值超過標準，警方依公共危險罪嫌現行犯，逮捕林男並搜身上銬。
警方要求林姓男子轉身供搜身，林男不滿問「為何要這樣？」，警方好言表示「我們標準程序就這樣，麻煩配合一下」，不料林男雖然配合轉身，但突然脫下外褲表示要讓員警查看，甚至還要進一步脫去上衣，警方見狀立即阻止，將林男上銬後，帶回派出所詢問，警詢後依公共危險罪嫌送辦。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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