妙齡女醉死計程車內 暖女警「扛」著送回家

基隆市一名妙齡女子前日某晚9點多，喝得不醒人事，搭計車回家途中睡死在車內，計程車司機怎麼叫都叫不醒，只好報警。員警到場發現她已睡死，女警在附近挨家挨戶問，才找到認識她的人，得知住處後，「扛」著送她回家。

基隆市警察局第二分局深澳坑派出所警員劉宸豪、林子瑄，前日接獲計程車司機報案，一名女子全身酒味，在信義區深澳坑路一處巷口，怎麼叫都叫不醒，請警方協助。

員警抵達現場後，發現一位妙齡女子倒臥計程車內，不勝酒力醉倒，經多次呼喚、詢問均無任何反應，計程車司機表示，這名女子上車時有說地址後，後來就倒臥後座不醒人事，員警研判應住在計程車停車處附近。

員警挨家挨戶詢問，最後終於找到該女子住處，女子醉茫茫走不動，女警林子瑄費力地半扛她的手，慢慢扶過馬路、騎樓再進到公寓內。家屬見女子由警方攙扶嚇大一大跳，不解為何喝這麼醉，立即陪同保護女子返家，表示非常感謝警方協助。

警方呼籲，民眾外出飲酒應考量自身身體狀況，適量飲酒，並切勿酒後駕車，維護自己及保護用路人安全。警方說，該女幸好遇到好心的司機報警，如果被「撿屍」載到別處，後果恐不堪設想。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康