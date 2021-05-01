影／阿里山公路休旅車撞山壁 一家人出遊3大3小受傷

嘉義縣消防局中午獲報，有輛休旅車車上含駕駛共3名大人3名小孩，下山途經番路鄉路段39.9公里處，不慎擦撞山壁，消防局出動救護人車，將6名傷者送嘉義聖馬爾定醫院救治，傷勢不重，肇事原因警方調查中。

消防局說，中午接獲休旅車男駕駛求救自撞山壁，出動緊急救護車禍，在阿里山公路39.9公里處，救出傷者有名骨折，全部3名大人3名小孩脫困送醫急救；現場車頭撞山壁嚴重毀損，所幸未造成追撞。

消防救護人員到場發現為休旅車自撞山壁，無受困情形，現場包紮及固定後載送3名受傷患者：43歲蘇姓女子主訴胸痛，10歲蘇姓女童左眼角撕裂傷、8歲蘇姓男童左腳擦傷。

另救護車載3名受傷患者：65歲蘇姓女子疑左手前臂骨折，9歲蘇姓男童右耳及右眼下方腫脹、38歲蘇姓男子主訴胸痛，共6名傷患送聖馬爾定醫院診治，警方說，傷者是一家人到阿里山旅遊，下山發生自撞車禍。