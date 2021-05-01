開玩笑喊「救命」引路人報警 白目男被法辦笑不出來了

邱男因亂喊「救命」引路人誤會報警，浪費大批警力被依違反社維法移送裁罰。記者柯毓庭／翻攝

22歲王姓男子開車載著19歲堂弟、22歲邱姓友人到新莊地區應徵工作時在車上嬉鬧，由坐在後座的邱男開車窗大喊「救命」，引起路人側目報警，警方出動大批人力進行攔截圍捕，循線追蹤三人到案，邱男才發現自己因玩笑闖下大禍，被警方依社會秩序維護法移送裁罰。

新莊警方29日晚間接獲一名吳姓機車騎士報案，指出他在中正路與中環路口騎車停等紅燈時，發現一輛轎車後座一名男子疑似被擄，在車上頻喊「救命」。警方獲報後立即派遣大批人力，組成專案小組追查。

警方沿途調閱監視畫面，發現轎車開往樹林方向並持續往三峽地區前進，鎖定車主後調派警力前往車主家中，卻見車輛停在車主住家門口，經敲門通知車主出面，才知原來是車主兒子王男與友人在外嬉鬧闖禍，車主見狀也趕緊通知仍在外頭遊蕩的三人返家處理。

王男與堂弟、邱男返家後，見到大批警察才驚覺自己闖下大禍，警方也帶回亂喊「救命」的邱男，詢後依違反社會秩序維護法移送簡易庭裁罰。

新莊警方指出，因玩笑引發民眾誤會、造成警力浪費，會觸犯社維法妨害安寧秩序條款，最重可處罰三日以下拘留或新臺幣三萬元以下罰鍰，呼籲民眾開玩笑切勿過頭，以免觸法。