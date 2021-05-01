桃園高職生機車雙載撞車！人飛落大圳 失蹤者下午尋獲遺體

消防局搜救隊員下午在涵洞發現遺體，接著把遺體抬出來準備上岸。記者鄭國樑／翻攝

桃園市平鎮區昨天深夜發生計程車與重機擦撞，重機林姓騎士和後座吳男（都18歲）飛落路旁大圳，警、消今天凌晨找到林的時候已無呼吸心跳，送醫搶救仍不治。後座吳男落水以後一直到至今天下午2點40分，才在大圳下游500多公尺處的涵洞找到人，身體冰冷明顯死亡。

警方根據機車車籍和置物箱裡的物品連絡上林、吳的家人，同時查出林（騎士）還是高職生無照騎車，後座是吳姓同班同學，兩人是健教班學生，感情很好，吳有時候會跟林一起回家，他們無論課業和工作表現都受老師肯定。現場是林平常回龍潭家的路，不排除下班或跟朋友活動結束後載吳到他，沒想到行經金陵路口的時候未注意號誌，擦撞計程車後飛落石門大圳，兩位學生抽血檢驗都沒有酒精反應，校方表示一直跟家長保持聯繫和關切。

警方指出，昨天約10點53分，吳姓計程車司機（36歲）開車經過平鎮區金陵路七段，到了台66橋下快速路一段985巷口，重機突然衝向路口擦撞車頭，看著機車上兩人像飛的一樣落入大圳，司機嚇一大跳，下車沒看見兩人。警方據報到場調查，吳接受酒測沒有酒精反應，事故路口有號誌管制，稍後調閱監視器畫面，初步發現計程車行向為綠燈，機車騎士疑似違反號誌管制，詳細肇事原因，正由警方持續釐清。