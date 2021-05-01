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受友人託協助車電瓶接電 跌入機械停車位下重創死亡

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市南屯區忠勇路某大樓張姓住戶，今天中午受盧姓友人請求，在大樓地下一樓停車場協助自小客車電瓶接電，過程中不慎踩空自機械停車位後方間隙跌落坑內受重傷，經友人報案，警消利用長背板順利救出，但張男已無呼吸心跳，經送醫急救後，張因傷勢嚴重不治，台中市警四分局報請台中地檢署相驗遺體，釐清張男死亡原因。

今天中午12時5分，台中市警四分局春社所接獲119轉報，中市忠勇路某大樓地下停車場，有人跌入機械停車位坑，經送往澄清醫院中港院區急救後不治。

警方查出，受重創的張男（65歲）是受友人盧男（51歲）請求，協助汽車電瓶接電，過程中不慎踩空自機械停車位後方間隙跌落坑內成傷。警方調閱現場監視影像，但因該處位於機械停車位死角未攝錄。警訪談案發時在場的盧男，了解案發過，報請台中地檢署檢察官相驗遺體，以釐清死因。

南屯區大樓張姓住戶，今天中午受盧姓友人請求，在大樓地下一樓停車場協助自小客車電瓶接電，過程中不慎踩空自機械停車位後方間隙跌落坑內受重傷，經送醫急救後不治，台中市警四分局報請台中地檢署相驗，釐清張男死亡原因。圖／民眾提供
南屯區大樓張姓住戶，今天中午受盧姓友人請求，在大樓地下一樓停車場協助自小客車電瓶接電，過程中不慎踩空自機械停車位後方間隙跌落坑內受重傷，經送醫急救後不治，台中市警四分局報請台中地檢署相驗，釐清張男死亡原因。圖／民眾提供

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