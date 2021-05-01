中年男跌入大樓機械停車位下層 傷重已無呼吸心跳送醫

台中市南屯區1名年約50歲男子，今天中午在南屯區忠勇路某大樓地下停車場，跌入機械停車位下層約二米深下，台中市消防局獲報立即前往救援，利用長背板順利救出，但該男傷重已無呼吸心跳，由救護車道送往醫院搶救。警方調查該男墜落機械停車位下原因。

台中市消防局今天中午12時2分，接獲民眾報案表示有人跌入機械停車位下層約二米深下需救援，請求前往協助。消防局派遣春社分隊出動消防車1輛、救護車1輛、消防人員6名，由春社分隊小隊長陳南田帶隊前往搶救。

警消抵達南屯區忠勇路某大樓地下停車場，發現患者跌落至機械車位下層水泥地，患者受困於下方處，接觸患者時患者已呈現OHCA，利用長背板順利協助脫困，馬上由救護車送往中港澄清醫院急救。