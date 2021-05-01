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謝謝您！帥警專生先忙特考 老闆娘：隨時歡迎救命恩人再訪

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導

宜蘭羅東「貓咖飛」老闆娘，日前在店內昏倒還失去呼吸心跳，當時23歲的警專學生李泰億及時伸援救一命。經過本報報導、讀者協尋後，在昨天促成兩人成功聯繫。老闆娘低調表示，只是想要感謝李泰億，也隨時歡迎他再次到來。

校外救人事蹟獲得校方肯定，李泰億今天休假，前往宜蘭找女友，他受訪時謙虛地說，謝謝學校給予充足的救護訓練，也培養「以救人為第一優先、把訓練當成習慣」的觀念。他坦言，當下施作真的會緊張，但習慣養成後，就知道下一步該怎麼做，充分運用所學。

雖然李泰億有在尋人文章底下留言，「老闆娘好像沒有注意到」，事後兩人透過臉書聯繫上，他也收到老闆娘的心意。今天人在宜蘭的他說，雖然周末都會來宜蘭，但最近得先專心準備警察特考，之後再訪貓咖飛一定沒問題。

老闆娘大讚李泰億，身為警專生可以學以致用，還救了自己一命。「是人都會想試著去救，尤其是還會救護的話」，並強調有些人會急救，不代表就敢做，因此很佩服李泰億的勇氣。她也歡迎李泰億隨時到來，想吃什麼都沒問題，一定要好好招待答謝。

其實事發當下，李泰億的女朋友溫小姐也在場，對於男友沉穩請大家協助分工，她表示崇拜，「不是每個人遇到這個狀況，當下可以冷靜應對，而他做到了，真的很厲害。」

溫小姐大讚男友李泰億沉穩，事發當下冷靜救護。記者林佳彣／攝影
溫小姐大讚男友李泰億沉穩，事發當下冷靜救護。記者林佳彣／攝影
23歲的警專學生李泰億，學以致用救了貓咖飛老闆娘。記者林佳彣／攝影
23歲的警專學生李泰億，學以致用救了貓咖飛老闆娘。記者林佳彣／攝影

警察 羅東

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