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真人版「兩津」追回失竊手機 少婦畫心心卡送單身警

聯合報 / 記者林保光／即時報導

少婦畫心心卡送給「真人版兩津」的前鎮警分局警員黃政豪。圖／警方提供
少婦畫心心卡送給「真人版兩津」的前鎮警分局警員黃政豪。圖／警方提供

1名少婦在高雄夢時代購物中心遭竊iPhone 12手機，遇見日本卡通「烏龍派出所」的真人版「兩津勘吉」，這回前鎮警分局警員黃政豪接案可不烏龍，調閱多處監錄影像，逮捕涉案的男子，幫少婦追回失竊手機，少婦高興自畫「心心卡」，祝福他「紅鸞相近」，讓黃出現兩津的靦腆，手足無措。

28歲的黃政豪之前在高雄市苓雅警分局福德二路派出所服務，4年半前在同抓到手機竊賊，當他戴著警用安全帽，騎著涉案人的菜籃淑女車回派出所，被路人拍下照片，上傳臉書爆料公社，紛紛有人留言，稱他是「真人版兩津勘吉」。

36歲的百姓少婦日前帶小孩在夢時代親子遊樂館遊玩，將剛買的iPhone 12手機點放在球池旁的椅子，遭高姓男子順手牽羊，涉嫌偷走手機。百婦驚覺手機失竊，報警求助，趕到處理的正是黃政豪。

黃政豪調閱相關監錄影像，循線逮捕涉案的高姓男子，幫少婦追回手機，令少婦喜出望外，領回手機。

少婦得知黃政豪未婚，隔天帶著親手繪製的心心卡與麻糬禮盒到派出所致謝，卡片上寫著「感謝黃政豪警官拼命的幫了一個糊塗媽媽找回了手機」，還祝福黃政豪「願您紅鸞相近」，讓黃收了卡片反而靦腆害羞，只能說「不客氣啦」。

前鎮警分局警員黃政豪4年前被為真人版兩津勘吉。本報資料照片
前鎮警分局警員黃政豪4年前被為真人版兩津勘吉。本報資料照片
前鎮警分局警員黃政豪4年前被為真人版兩津勘吉。圖／警方提供
前鎮警分局警員黃政豪4年前被為真人版兩津勘吉。圖／警方提供

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