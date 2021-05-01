真人版「兩津」追回失竊手機 少婦畫心心卡送單身警

少婦畫心心卡送給「真人版兩津」的前鎮警分局警員黃政豪。圖／警方提供

1名少婦在高雄夢時代購物中心遭竊iPhone 12手機，遇見日本卡通「烏龍派出所」的真人版「兩津勘吉」，這回前鎮警分局警員黃政豪接案可不烏龍，調閱多處監錄影像，逮捕涉案的男子，幫少婦追回失竊手機，少婦高興自畫「心心卡」，祝福他「紅鸞相近」，讓黃出現兩津的靦腆，手足無措。

28歲的黃政豪之前在高雄市苓雅警分局福德二路派出所服務，4年半前在同抓到手機竊賊，當他戴著警用安全帽，騎著涉案人的菜籃淑女車回派出所，被路人拍下照片，上傳臉書爆料公社，紛紛有人留言，稱他是「真人版兩津勘吉」。

36歲的百姓少婦日前帶小孩在夢時代親子遊樂館遊玩，將剛買的iPhone 12手機點放在球池旁的椅子，遭高姓男子順手牽羊，涉嫌偷走手機。百婦驚覺手機失竊，報警求助，趕到處理的正是黃政豪。

黃政豪調閱相關監錄影像，循線逮捕涉案的高姓男子，幫少婦追回手機，令少婦喜出望外，領回手機。