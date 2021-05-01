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這麼巧！桃園女子報案機車牌遺失 警剛好在路邊撿到

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導

桃園新屋區一名邱姓女子日前騎機車到公司上班，同事發現她的機車沒車牌，邱女擔心被偷做為犯罪工具，立即到公司附近得楊梅警分局埔頂派出所報案，遇見回派出所的警員，手拿著路上撿到的車牌，正好是她遺失的車牌，讓邱女覺得實在太巧。

邱女向警方表示當天從家出門時沒有任何異常，到了公司後面進來的同事問她，才發現車牌不見，於是到派出所報案。值班警員萬竑德問清緣由後，通知巡邏的巡佐黃坤仁、警員宋家安返所處理；兩人返所途中行經高鐵南路南下車道，要左轉梅高路時，黃坤仁發現北上車道中央分隔島旁，有疑似車牌的白影，兩人調頭前往確認，果然是一面車牌，就帶回派出所，沒想到就是邱女遺失的車牌，研判應該是固定車牌的螺絲鬆動，造成車牌脫落但是車主沒注意。

警方在馬路撿到的車牌就是邱女報案遺失的車牌。記者鄭國樑／翻攝
警方在馬路撿到的車牌就是邱女報案遺失的車牌。記者鄭國樑／翻攝

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