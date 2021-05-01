三重喝花酒警調金山 警：不佩槍加強督導違失從嚴議處
新北市警三重分局警備隊警員黃均峰因喝花酒，被警盤查還嗆聲「我是三重分局警備隊」，被記兩小過調職。昨天到金山警分局報到，但報到時已改其他名字，立即請2天假，周一才會上班。金山警分局今表示，不佩槍，加強督導，如有違失從嚴議處。
金山警分局今天上午表示，黃員因腳部受傷持醫生證明請5月1、2日病假2日，分局依規定予以准假， 另該員派分局警備隊服務，列教育輔導對象，並不予佩發槍械執勤， 分局將加強督導該員勤務執行，如發現違失必從嚴議處。
新北市警三重分局警備隊警員黃均峰本月25日南下高雄時，與友人到酒店消費起衝突，酒店員工報警，警方到場時黃均峰拒絕盤查還嗆聲「我是三重分局警備隊」，被記兩小過調職。黃均峰昨天下午到金山警分局報到，他報到時已改其他名字，立即請2天假，周一才會上班。
昨天下午5點多，黃男獨自一人到金山警分局辦理報到，他一進金山分局就對著員警說「學長，我是來報到的」，很有禮貌，也很客氣，約在晚上8點多離開，他5月1日、2日都請假，連休兩天，3日才會正式上班。
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