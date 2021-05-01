快訊

指揮中心證實遊覽車司機發燒送醫 陳時中下午2時記者會說明

日本宮城外海發生規模6.6地震！未發布海嘯警報

三重喝花酒警調金山 警：不佩槍加強督導違失從嚴議處

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

新北市警三重分局警備隊警員黃均峰因喝花酒，被警盤查還嗆聲「我是三重分局警備隊」，被記兩小過調職。昨天到金山警分局報到，但報到時已改其他名字，立即請2天假，周一才會上班。金山警分局今表示，不佩槍，加強督導，如有違失從嚴議處。

金山警分局今天上午表示，黃員因腳部受傷持醫生證明請5月1、2日病假2日，分局依規定予以准假， 另該員派分局警備隊服務，列教育輔導對象，並不予佩發槍械執勤， 分局將加強督導該員勤務執行，如發現違失必從嚴議處。

新北市警三重分局警備隊警員黃均峰本月25日南下高雄時，與友人到酒店消費起衝突，酒店員工報警，警方到場時黃均峰拒絕盤查還嗆聲「我是三重分局警備隊」，被記兩小過調職。黃均峰昨天下午到金山警分局報到，他報到時已改其他名字，立即請2天假，周一才會上班。

昨天下午5點多，黃男獨自一人到金山警分局辦理報到，他一進金山分局就對著員警說「學長，我是來報到的」，很有禮貌，也很客氣，約在晚上8點多離開，他5月1日、2日都請假，連休兩天，3日才會正式上班。

新北市警三重分局警備隊警員喝花酒嗆聲被調職，金山警分局表示，不佩槍，加強督導。記者游明煌／翻攝
新北市警三重分局警備隊警員喝花酒嗆聲被調職，金山警分局表示，不佩槍，加強督導。記者游明煌／翻攝

金山

延伸閱讀

假釋男搶板橋湳雅夜市賣彩券身障者 徹夜喝花酒警速逮

三重喝花酒警員記過調金山火速改名 警怨：出事的攏來

槍手投案如走星光大道 警政署：藐視公權力、追究分局

民進黨高幹兒子警局會見借提人犯 警政署要求北市徹查

相關新聞

影／桃園機車擦撞計程車 騎士與友人飛落大圳1死1失蹤

桃園市平鎮區昨天深夜發生計程車與重機擦撞，重機林姓騎士和後座吳男（都18歲）飛落路旁大圳，警、消今天凌晨找到林的時候已無...

三重喝花酒警調金山 警：不佩槍加強督導違失從嚴議處

新北市警三重分局警備隊警員黃均峰因喝花酒，被警盤查還嗆聲「我是三重分局警備隊」，被記兩小過調職。昨天到金山警分局報到，但...

假釋男搶板橋湳雅夜市賣彩券身障者 徹夜喝花酒警速逮

在新北市板橋區湳雅夜市賣彩券的翁姓身障男子昨天遭搶4萬多現金及刮刮樂彩券一批，因案假釋的搶匪劉姓男子得手後徹夜飲酒歡唱，...

鬥毆觸動屏東警敏感神經 派459人次擴檢查獲多起案件

屏東市近日酒吧等飲酒場所接連發生衝突事件，屏東警分局為避免模仿效應影響社會安寧，將針對治安重點區域，實施擴大臨檢，展現維...

海上「船禍」 海巡救人

高雄港外海域前天發生「船禍」，許姓船長駕駛漁船，在第一港口外的碇錨區附近作業，疑遭行經輪船擦撞撞毀，所幸海巡署高雄艦正好...

全班第一名 高一女生 校門口被輾斃

台中市清水區嘉陽高中十六歲張姓女學生昨早在校門口遭公車撞擊，當場失去生命跡象，送醫搶救不治，家屬獲悉趕到醫院，難過放聲痛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。