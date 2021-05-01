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假釋男搶板橋湳雅夜市賣彩券身障者 徹夜喝花酒警速逮

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導

在新北市板橋區湳雅夜市賣彩券的翁姓身障男子昨天遭搶4萬多現金及刮刮樂彩券一批，因案假釋的搶匪劉姓男子得手後徹夜飲酒歡唱，花到只剩一萬多元，得手12小時後遭板橋警方逮獲時還在宿醉。警詢後今天依搶奪罪嫌移送新北地檢署偵辦。

曾擔任社團法人台北縣弱勢彩券協會理事長和新北市身心障礙者弘德協會理事長，現年70歲的翁姓身障男子，平日都是傍晚從土城住處騎身障機車出門到板橋區湳雅觀光夜市，賣彩券到凌晨人潮散去才返家。

他說，平常賣彩券的包包都會繫條鍊子在電動身障車上，前晚一時疏忽沒繫上，到昨天凌晨1時許，見夜市都收攤了，人潮也散了，準備要回家時，突然遭人騎機車從後方伸手一把就將裝有4萬多元現金和一批價值約30萬元的刮刮樂彩券的包包搶走，他大喊搶劫，想追但根本來不及。

板橋派出所巡邏員警獲報迅速趕抵，調閱案發地點周邊監視器，發現搶匪得手後，騎機車逃逸至板橋區南雅西路二段棄車，曾走進一旁超商後再攔下計程車逃往三峽，警方漏夜追查，發現該輛犯案用機車為失竊機車，調閱超商監視查出搶匪身分為56歲劉姓男子，因曾犯搶奪案為台中地院判刑2年9個月，於去年7月才從嘉義監獄假釋出獄。

據了解，劉男得手後先跑到三峽區介壽路一間卡拉OK飲酒歡唱至昨天清晨6時許，再轉往三峽區民族路茶室續攤，昨天下午1時許為警方查獲時，劉男已是滿身酒味，不僅大方將得手的刮刮樂彩券，分送多張給陪他喝酒的坐檯女子，贓款也花到只剩1萬2000元。

警方迅速逮人破案，還追回價值約20萬元的刮刮樂彩券，新北市警局長黃宗仁獲悉昨晚也到板橋所慰問，被害人翁姓男子當面感謝警方不到一天就逮到搶匪，讓他損失減輕。警詢後今天將劉男依搶奪罪嫌移送新北地檢署偵辦。

在板橋夜市賣彩券的翁姓身障男子遭搶4萬多現金及刮刮樂彩券一批，搶匪劉姓男子得手後徹夜飲酒歡唱，花到只剩一萬多元，得手12小時後遭板橋警方逮捕。記者王長鼎／翻攝
在板橋夜市賣彩券的翁姓身障男子遭搶4萬多現金及刮刮樂彩券一批，搶匪劉姓男子得手後徹夜飲酒歡唱，花到只剩一萬多元，得手12小時後遭板橋警方逮捕。記者王長鼎／翻攝
在板橋夜市賣彩券的翁姓身障男子遭搶4萬多現金及刮刮樂彩券一批，警方於案發後12小時逮到搶匪劉姓男子，被害人翁姓男子當面感謝警方不到一天就逮到搶匪，讓他損失減輕。。記者王長鼎／翻攝
在板橋夜市賣彩券的翁姓身障男子遭搶4萬多現金及刮刮樂彩券一批，警方於案發後12小時逮到搶匪劉姓男子，被害人翁姓男子當面感謝警方不到一天就逮到搶匪，讓他損失減輕。。記者王長鼎／翻攝
在板橋夜市賣彩券的翁姓身障男子遭搶4萬多現金及刮刮樂彩券一批，搶匪劉姓男子得手後徹夜飲酒歡唱，花到只剩一萬多元，得手12小時後遭板橋警方逮獲時還在宿醉。記者王長鼎／攝影
在板橋夜市賣彩券的翁姓身障男子遭搶4萬多現金及刮刮樂彩券一批，搶匪劉姓男子得手後徹夜飲酒歡唱，花到只剩一萬多元，得手12小時後遭板橋警方逮獲時還在宿醉。記者王長鼎／攝影
在板橋夜市賣彩券的翁姓身障男子遭搶4萬多現金及刮刮樂彩券一批，警方於案發後12小時逮到搶匪劉姓男子，新北市警局長黃宗仁獲悉昨晚也到板橋所慰問，被害人翁姓男子當面感謝警方不到一天就逮到搶匪，讓他損失減輕。。記者王長鼎／翻攝
在板橋夜市賣彩券的翁姓身障男子遭搶4萬多現金及刮刮樂彩券一批，警方於案發後12小時逮到搶匪劉姓男子，新北市警局長黃宗仁獲悉昨晚也到板橋所慰問，被害人翁姓男子當面感謝警方不到一天就逮到搶匪，讓他損失減輕。。記者王長鼎／翻攝

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