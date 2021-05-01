鬥毆觸動屏東警敏感神經 派459人次擴檢查獲多起案件

屏東市近日酒吧等飲酒場所接連發生衝突事件，屏東警分局為避免模仿效應影響社會安寧，將針對治安重點區域，實施擴大臨檢，展現維護治安決心。警方歷時5天稽查，共出動459人次警力，共查獲3名通緝犯、10件毒品案、16件公共危險案等刑事暨行政案件。

屏東市於4月25日先後在田寮巷、自由路口，發生兩起鬥毆案件，分別將前後涉案的8人、5人依聚眾鬥毆罪移送偵辦，另外，當晚在分局前聚集的黑衣人，由警方逐一盤查、抄登身分，清查相關在場人資料，後續若查有不法也將依法究辦。

自4月25日後，屏東警分局針對轄內酒吧、KTV，青少年聚集或易發生衝突場所約67處，出動459人次的警力展開臨檢及稽查取締；於4月30日申請保安警察第三總隊支援緝毒犬，同時結合屏東縣政府消防局、衛生局、勞工局及城鄉發展處等單位，對相關業者、消費環境進行稽查，盼能消彌衝突發生的可能性。