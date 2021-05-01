疑放鞭炮肇禍 北港服飾店燒毀8人傷
雲林縣北港鎮公園路一間服飾店今天下午4時許發生火警，火勢延燒，夾雜鞭炮聲，有8人送醫，所幸都無大礙，鄰居懷疑疑似廟會放鞭炮引起，確切起火原因待消防局鑑定調查。
雲林縣消防局今天下午4時許接獲民眾報案，指稱北港公園路一家服飾店發生火警，店內有人員受困，消防局派遣北港、水林、元長及第三大隊前往搶救。
消防人員抵達先將店內1名小孩及店員救出，2人疑似嗆傷預防性送醫，根據消防局後續更新，有6名圍觀民眾感到身體不適由救護車送醫或自行就醫，所幸8人皆無大礙。
附近居民指出，火災發生地點為迎媽祖的炮點，火警發生時還夾雜鞭炮聲，火勢猛烈嚇人，服飾店的落地窗破碎，停放在騎樓內機車被燒毀，警方在現場拉起封鎖線，待雲林縣消防局調查起火原因。
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