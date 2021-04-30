學生救人不欲人知 警專校長：與有榮焉

宜蘭羅東「貓咖飛」老闆娘日前洗碗時昏倒，失去呼吸心跳，幸好店內用餐的警專學生李泰億及時實施CPR，才救她一命；警專校長鍾國文今晚特別在臉書上發文表揚李泰億善舉，呼籲學生們向李學習，他也感到與有榮焉。

鍾國文說，他今天上午得知這名為善不欲人知的男子，就是海洋巡防科學生李泰億時，感到很高興，立即找來李生當面予以肯定及嘉勉，李生不僅積極利用課餘時間參加本校救生員訓練班精進技能，更難得是不顯善行的精神，值得大家學習。