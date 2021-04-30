聽新聞
test
0:00 / 0:00
學生救人不欲人知 警專校長：與有榮焉
宜蘭羅東「貓咖飛」老闆娘日前洗碗時昏倒，失去呼吸心跳，幸好店內用餐的警專學生李泰億及時實施CPR，才救她一命；警專校長鍾國文今晚特別在臉書上發文表揚李泰億善舉，呼籲學生們向李學習，他也感到與有榮焉。
鍾國文說，他今天上午得知這名為善不欲人知的男子，就是海洋巡防科學生李泰億時，感到很高興，立即找來李生當面予以肯定及嘉勉，李生不僅積極利用課餘時間參加本校救生員訓練班精進技能，更難得是不顯善行的精神，值得大家學習。
警專為辦理警察養成教育專門機關，透過學生總隊隊職幹部以身作則的身教潛移默化，平時除學員住校生活管理、基本教練等儀態訓練外，更注重精神與品德教育，期將助人與榮譽的觀念深植學員心中，李生的專業表現與助人之心已屬難得，為善不欲人知的態度更是可貴，同學們應以此為楷模惕勵自己，他也將繼續推動及深化警專的教育。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言