高中女校門前車禍喪命 肇事司機赴靈堂道歉

台中市清水區嘉陽高中今天上午一名16歲女高中生在校門口遭公車撞死意外，女學生當場失去生命跡象，送醫搶救仍不治，詳細事故原因有待警方調查釐清。圖／民眾提供

台中市16歲張姓女高中生今天過馬路時，在校門前遭公車輾過送醫不治，她就讀飛機修護科，升旗時本要受獎表揚，還準備赴美進修，肇事司機下午前往靈堂道歉，被依過失致死送辦。

今年16歲的張姓女高中生，因嚮往飛行，以優秀成績進入嘉陽高中飛機修護科目前就讀一年級，在校成績一直都是排行第一，日前還領取獎學金，校方預計在今天的升旗典禮頒發獎狀表揚她，未料卻在進校門時發生車禍。

張女家住太平，排行老大的她，相當乖巧，每天由媽媽載她到市區搭公車到清水就學。今天上午張女一如往常搭公車在7時左右到校，她正要過斑馬線進入校園，不慎遭下坡的公車撞倒。

童綜合醫院急診室主任魏智偉表示，張女到院時已無生命跡象，有氣血胸、腹部內出血，肝臟撕裂、骨盆骨折等。搶救後不治。張女家屬趕抵醫院，獲知死訊哀傷不已。

依據監視器畫面，當時張女和10多名同學一起停等綠燈要過斑馬線，未料穿越馬路時，一輛疑似煞車失靈的公車駛來，同學們紛紛閃避，張女閃避不及遭公車撞上。

張父心痛表示，女兒在校成績良好，昨天才被表揚過，學校想要安排她到美國進修，這幾個月都在補習英文。

因張女為低收入戶，校方將協助家屬治喪，必要時發動捐款濟助。學校同時也啟動張女班上同學諮商輔導，而目睹車禍現場的同學也已完成諮商。

肇事的42歲林姓司機被帶回分局警詢，林男供稱，當時有看到女學生過馬路，但因為煞車失靈，當下只有2個選擇，一是讓公車撞山壁，二是繼續往前開，因車上有40多名乘客，所以只能往前開。林男無酒精反應。

巨業交通公司表示，林姓司機任職多年來，都沒有重大不良紀錄，公車每半個月都會保養一次，將調閱該輛公車的保養紀錄。

警方詢後，將林姓司機依照過失致死罪嫌送辦。林姓司機下午在警方陪同下，前往張女設在太平家中的靈堂致意，並向家屬道歉。確切的肇事原因，警方調查釐清。