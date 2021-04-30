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漁船充當海上倉庫 海巡破漁船密艙查獲162箱私菸

聯合報 / 記者林保光／即時報導

海巡署南部分署第五岸巡隊與高雄警方，今天在高雄市小港區，查獲宜蘭籍「泰吉興」號漁船涉嫌在密艙暗藏私菸，走私入港後，將停泊漁港的屏東籍「常興」號漁船當成海上倉庫，囤放私菸。海巡人員共在2艘船上，查獲162箱私菸，市值約300多萬元，交由高雄市政府財政局裁罰。

海巡署南部分署第五岸巡隊接獲情資，獲知漁船走私未稅洋菸，今天上午8點多，與高雄港務警察總隊、高雄市警鼓山分局等單位，到高雄市小港區臨海新村漁港，發現宜蘭籍泰吉興號漁船早在4月26日進港，但未卸漁貨，行跡可疑，上船查緝才察覺密艙。海巡人員撬破夾板，果然在密艙內發現多箱以黑色防水袋包裝的私菸。

海巡與警方追查得悉，泰吉興號漁船把停泊臨海新村漁港的屏東籍常興號漁船當倉庫，運入私菸後，便趁機搬進常興號漁船，另在常興號漁船也搜出私菸。

海巡人員清點，共計查獲8萬1050包「皇金之星7毫克」及「皇金之星8毫克」私菸，確認2船密艙查獲的私菸屬同一批，全案交由高雄市財政局辦理裁罰。

海巡人員發現漁船密艙，正破壞夾板查私菸。記者林保光／翻攝
海巡人員發現漁船密艙，正破壞夾板查私菸。記者林保光／翻攝
海巡人員帶偵搜犬查私菸。記者林保光／翻攝
海巡人員帶偵搜犬查私菸。記者林保光／翻攝

私菸 海巡署 高雄市

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