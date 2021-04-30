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北港媽祖出巡鞭炮波及一店面 幸僅一人輕微灼傷

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣北港鎮朝天宮今天展開為期兩天的媽祖出巡，由於去年疫情停辦，今年放鞭炮的數量及遊客人潮比往年來得多，今天下午位於公園路一處鞭炮場，不慎引燃存放在路邊的鞭炮堆，致使一家服飾店的騎樓及一輛機車被燒毀，幸只造成一名店員手部輕微灼傷，火勢很快撲滅。

朝天宮年度媽祖出巡，去年因疫情停辦，加上五一勞動節連假，今年遊客不僅比往年多，鞭炮量也多，今年在市區中心共設了三十個「炮點」，作為遊客觀賞炸轎的鞭炮區。

今天下午四時三十分許，位於公園路口正燃放鞭炮，目擊者說，當時是在路中央放鞭炮，但可能有鞭炮飛到路邊，引燃路邊的鞭炮堆，由於鞭炮就堆放在一家服飾店的騎樓前，致使騎樓連同一部機車被燒毀。

消防隊說，消防車火速趕到時，已有民眾自行噴水救火，消防隊馬上布水線，很快就將火勢控制，並逐樓展開搜尋，幸好都沒有人。據了解，在消防隊抵達前傳出一名小孩受困，但也很快救出。這起火警幸只一名店員的手部輕微灼傷，起火原因由消防隊進一步調查中。

北港媽祖出巡放鞭炮，一家店面的騎樓被波及。記者蔡維斌／攝影
北港媽祖出巡放鞭炮，一家店面的騎樓被波及。記者蔡維斌／攝影

疫情 朝天宮 媽祖

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