北港媽祖出巡鞭炮波及一店面 幸僅一人輕微灼傷

雲林縣北港鎮朝天宮今天展開為期兩天的媽祖出巡，由於去年疫情停辦，今年放鞭炮的數量及遊客人潮比往年來得多，今天下午位於公園路一處鞭炮場，不慎引燃存放在路邊的鞭炮堆，致使一家服飾店的騎樓及一輛機車被燒毀，幸只造成一名店員手部輕微灼傷，火勢很快撲滅。

朝天宮年度媽祖出巡，去年因疫情停辦，加上五一勞動節連假，今年遊客不僅比往年多，鞭炮量也多，今年在市區中心共設了三十個「炮點」，作為遊客觀賞炸轎的鞭炮區。

今天下午四時三十分許，位於公園路口正燃放鞭炮，目擊者說，當時是在路中央放鞭炮，但可能有鞭炮飛到路邊，引燃路邊的鞭炮堆，由於鞭炮就堆放在一家服飾店的騎樓前，致使騎樓連同一部機車被燒毀。