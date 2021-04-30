挺身救回「貓咖飛」老闆娘 警專生：相信學長姐都如此
宜蘭羅東「貓咖飛」老闆娘日前洗碗時昏倒，失去呼吸心跳，幸好店內用餐的警專學生李泰億及時實施CPR，才救她一命；李泰億今午接受本報採訪，他說事發當時全仰賴警校日常訓練，他才能反射性施救，很高興能救人一命，而這也是每位學長姐都會去做的事。
李泰億說，當天他與姊姊、姊夫到店內用餐，突然聽到一聲巨響，接著有人大喊「快叫救護車！」面對突發狀況雖然還是會緊張，因為平時在校充分訓練，他反射性的上前觀察老闆娘身體狀況，發現沒有呼吸心跳，就實施CPR，再找出AED裝置施救，老闆娘呼吸心跳恢復後送醫救治，他也就與家人一起離開。
事後他沒有想太多，畢竟救人是警察、消防、海巡、移民人員的責任，就讀警專海洋巡防科二年級的他，很快就要投入社會發揮專業。後來其實有看到老闆娘在臉書上的貼文，他悄悄在下方留言「人沒事就好」，只是老闆娘可能沒發現。
李泰億是雲林人，父親也是警察。他說，從小到大耳濡染，一直都以父親為傲，直到考上警專分發海洋巡防科，也覺得非常光榮。警專學生總隊林總隊長說，李泰億平時表現優異，是經過考評的實習幹部，也參加校內樂隊，擅長吹小號，此次挺身救人是最佳示範，是學員們積極學習的楷模；校長鍾國文今天中午也特別表揚李泰億，贈送固態硬碟，期勉他繼續努力、自我充實。
針對獲救老闆娘積極尋人，想要當面向李致謝，李泰億說，當然可以互相聯繫，只是近期正好是警察特考的備考期，每天都在認真備考，短時間可能無法撥空親自到宜蘭去，但相信日後仍有機會再到「貓咖飛」用餐。
對於近期警界負面事件不斷，李泰億說，就像他救人這種事，「每位警察、海巡人員等等，也都會這麼做」，最近的確發生一些不太好的事，但絕大部分的人都還是為社會盡心盡力、全力付出，希望這次救人一命也能振奮每位學長姐的士氣，讓民眾對辛苦的警職人員保持信心。
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