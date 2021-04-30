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智語能障礙男子迷途30小時 人臉辨識幫他找到回家路

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

39歲陳姓男子為智語能障礙，前天下午約2時由某教養院陪同到部立台南醫院就醫，不耐等候獨自徒步離開後失蹤。經報警大批教保員在台南市區街道上找尋，胞妹也在各大社群網路連續2天po文協尋，直至昨晚，台南市警二分局海安所員警在海安路二段附近尋獲他蹲坐在昏暗的騎樓下，經人臉辨識後確認身分，結束30小時驚魂記。

教養院人員今上午親自至海安所，向協尋海安派出所副所長莊民誠、警員王智賢、陳尚謙等人表達謝意，也對海安所員警全力動員積極尋找及熱心為民服務，豎起大姆指說「讚」。

胞妹po文指出「他是我的哥哥、他無法自理、紅綠燈也不會看、也不會講話，養老院今天帶他回診，（28日）下午1時49分走出大門口…」，她連續2天在台南各大網路社群po文，且更新警方協尋進度，第一天指哥哥往中國城方向，第二天則在安平附近出沒，希望有好心人看到幫助他，讓他早點回家。

據調查，案發當天，陳28日下午至部立台南醫院就醫，因不耐等候獨自徒步離開，音訊全無，教養院出動教保員等14人在台南市區街道上找尋，下午3時向北門派出所報案，請求警方協助。

直至昨晚9時40分，海安所員警夜間執行巡邏勤務時，發現有名男子蹲坐在海安路二段附近昏暗的騎樓下，疑似迷途，隨即前往協助，發現對方一臉茫然，無法應答。

副所長莊民誠察覺，該男子衣著特徵與通報為失蹤人口的院生相符，察看男子衣物及隨身物品都未發現證件，進一步以人臉辨識系統比對，確認他是陳姓教養院生，立即將他護送返回派出所並通知教養院至派出所帶回，教養員見院生安然無恙後，頻頻向警方致謝。

台南市警二分局海安所員警昨晚在海安路二段附近尋獲他蹲坐在昏暗的騎樓下，經人臉辨識後確認身分，結束30小時驚魂記。記者邵心杰／翻攝
台南市警二分局海安所員警昨晚在海安路二段附近尋獲他蹲坐在昏暗的騎樓下，經人臉辨識後確認身分，結束30小時驚魂記。記者邵心杰／翻攝
教養院人員上午親自至海安派出所員警致謝，對海安所全力動員積極尋找及熱心為民服務，豎起大姆指說「讚」。記者邵心杰／翻攝
教養院人員上午親自至海安派出所員警致謝，對海安所全力動員積極尋找及熱心為民服務，豎起大姆指說「讚」。記者邵心杰／翻攝

人臉辨識 失蹤

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