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合歡山賞花高山症發作 仁愛警方開道送醫

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導

合歡山不是郊山！來自新竹縣的陳姓婦人，日前與家人一同到武嶺旅遊欣賞高山杜鵑，因仁愛鄉合歡山地處高海拔，造成陳姓婦人身體不適，家屬將陳姓婦人攙扶上車後，欲下山尋求醫療救護，立即向員警求援，先以隨車攜帶的氧氣瓶供予使用，暫時緩解陳婦身體不適，再火速將她送往霧社急救站，保住性命。

仁愛分局表示，合歡山地區近來高山杜鵑盛開，吸引不少遊客上山賞花，不但造成沿途大塞車，不少民眾更將合歡山當成郊山，不少人在武嶺停車場突然高山症發作，不但產生頭痛、暈眩，呼吸急促症狀，最後更是全身癱軟，情況十分危急。

日前一位來自新竹的陳姓婦人就因高海拔賞花高山症發作， 恰遇翠峰派出所警員賴奕祥、廬山派出所警員梁玓瑋在武嶺停車場前執行交通疏導勤務，賴、梁警員見狀後先施以氧氣急救，為掌握黃金救援時機，並考量當下為遊客上山車流擁擠時段，兩員經報告分局長及通報勤務指揮中心後，以警車鳴笛開道護送陳姓婦人下山。

警方同時通知仁愛消防分隊救護車，由霧社地區出發往武嶺前進，準備採接駁方式，協力將陳姓婦人送醫，中午12時55分警、消兩車在台14甲線15.8公里處會合，完成接駁任務，仁愛消防分隊以救護車火速將陳姓婦人送往霧社急救站醫治，終於保住陳姓婦人的寶貴生命。

仁愛分局長莊順智指出，目前正值高山杜鵑盛開期間，不少遊客慕名而來；惟合歡山地處高海拔，氣溫較為寒冷，呼籲民眾上山除應隨時注意身體狀況，若發現不適，均可撥打110尋求警方協助安排盡速就醫。

正值高山杜鵑盛開期間，不少遊客慕名而來，民眾忽視個人健康狀況，容易發生高山症病癥。圖／南投仁愛分局提供
正值高山杜鵑盛開期間，不少遊客慕名而來，民眾忽視個人健康狀況，容易發生高山症病癥。圖／南投仁愛分局提供
正值高山杜鵑盛開期間，不少遊客慕名而來，民眾忽視個人健康狀況，容易發生高山症病癥。圖／南投仁愛分局提供
正值高山杜鵑盛開期間，不少遊客慕名而來，民眾忽視個人健康狀況，容易發生高山症病癥。圖／南投仁愛分局提供
正值高山杜鵑盛開期間，不少遊客慕名而來，民眾忽視個人健康狀況，容易發生高山症病癥。圖／南投仁愛分局提供
正值高山杜鵑盛開期間，不少遊客慕名而來，民眾忽視個人健康狀況，容易發生高山症病癥。圖／南投仁愛分局提供

合歡山 武嶺 杜鵑

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