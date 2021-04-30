公車疑剎車失靈撞死女高中生 司機：保護乘客不敢撞山壁

16歲張姓女高中生今天上午在台中市清水區嘉陽高中校門口遭公車撞擊，張生當場失去生命跡象，送醫搶救不治。圖／民眾提供

16歲張姓女高中生今天上午在台中市清水區嘉陽高中校門口遭公車撞擊，張生當場失去生命跡象，送醫搶救不治。張生父母獲悉趕來醫院，難過當場痛哭，不斷哭喊她的名字，無法接受痛失愛女的事實。

今天上午7時4分，42歲林姓男子駕駛巨業客運165號公車，沿中航路三段下坡路段行經嘉陽高中校門口，不慎撞上一名過馬路的張姓女高中生，女學生倒地後已無生命跡象。

童綜合醫院表示，女學生送醫時已無生命跡象，左邊氣血胸、腹部內出血，肝臟有撕裂傷、骨盆骨折，經搶救仍不治。

據現場值勤師長指出，張生今天上午7點搭乘公車抵達校門口對面，十幾名學生見號誌轉為綠燈，才從行人穿越道要進入校園，未料165號公車疑因煞車失靈，駕駛還拉手煞車，幾個學生跑向前，幾個學生往後跳，張生閃避不及遭公車輾過。

肇事林姓司機向警方供稱，當時行經下坡路段，車上載有4、50名乘客，由於公車煞車失靈，已經連續多次踩煞車，但還是煞不住，為了保護車上乘客，不敢擦撞山壁讓車子停止，雖有看到女學生過馬路，但公車已經煞不住撞上。警方表示，肇事司機酒測值為0，詳細事故原因待調查釐清。

巨業交通公司表示，肇事司機在公司任職近8年，過去出勤正常，肇事公車於2012出廠，半個月保養一次；是否因煞車失靈釀禍？因警方扣留公車調查中，須等檢警發還後才能進一步查明原因。

張生父母接獲消息趕到場，張母一度攤軟痛哭，無法言語。張父則說，女兒平時乖巧也很優秀，都是班上第一名，不知道怎麼會發生這種事。

嘉陽高中表示，張生家住台中市太平區，家中排行老大，來自低收入家庭，因非常嚮往飛行，就讀飛機修護科一年級。她文靜又乖巧，成績優異，都是班上第一名，且每早7點就搭公車到校，今天升旗還要頒獎給她，未料卻在上學途中發生憾事，學校老師與同學都十分難過不捨。學校將協助張生的家屬辦理後事，評估必要時會發動師生捐款濟助。