與17歲妻談判離婚遭圍毆 警逮7人起出瓦斯槍

高雄王姓男子因不願與17歲的妻子由姓女子離婚，今凌晨2人相約談判，游找來9名友人助陣，一見到王男就持棍棒、安全帽毆打他；轄區警方獲報後，先逮到一名邵姓男子，後續找回6名涉案人，還起出一把瓦斯槍，持續向上查辦中。

據了解，王男（20歲）與游女結婚5個月，2人育有一子，近來因2人感情生變，游女希望離婚，但王男不願，2人即相約今凌晨4點在楠梓區汙水處理處見面談判。

王男孤身一人前來，但沒想到游女還另外找來戴姓、葉姓等9名友人助陣，一見面就有人持槍抵住王男頭部，另外的人手持棍棒、安全帽毆打王，導致他頭部、背部受傷，幸好送醫後無礙。

警方獲報後立即成立專案小組全力查辦，調閱相關路口監視器，鎖定2輛轎車、2輛機車，並先在今天上午8點多找到涉案的邵男（21歲），後又循線找回楊男、戴男、葉男等涉案人，還有3人未到案。