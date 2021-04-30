獨／找到了！咖啡店CPR救命帥氣男客 是警專38期海巡生

宜蘭羅東「貓咖飛」咖啡店老闆娘日前在廚房洗碗時突然昏倒，店內一名男客人緊急施以CPR救她一命，事後心懷感激，上網貼文尋找救命恩人，經本報報導、讀者協尋，今天確定當日挺身救人的就是警專38期學生李泰億。

警專今午證實，目前就讀海洋巡防科二年級的李泰億，上午還在認真上游泳課，校長鍾國文中午親自關心，口頭表揚李挺身救人的善舉，並贈送禮品，肯定他優秀表現；目前將交由學生總隊先行訪談，後續再以嘉獎肯定。

愛貓的「貓咖飛」老闆娘，在羅東經營咖啡店5年多，店內養了17隻貓咪，相當親人，吸引許多客人朝聖。4月17日下午，她在廚房洗碗時，突然昏倒在地，巨大聲響引起店內人員注意，見狀呼救。

其中，李泰億發現老闆娘失去呼吸心跳，立刻實施CPR，恢復她的意識，在黃金救援時間內送醫治療，經6天休養康復出院。老闆娘事後只記得救命男客非常愛貓，她一心想感謝救命恩人，再好好招待對方，卻不知道如何找起，只好上網發文尋人。

事件經本報報導、讀者協尋，傳出救命男客身分是海巡生，本報記者經海巡署協助查證，發現該名男子可能是警專在校生，再循線向警專查證，終於證實救命男子身分，也幫咖啡店老闆娘尋獲救命恩人李泰億。