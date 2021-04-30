要求外送員換證被罵「看門狗」 保全怒持鐵棍追打

高雄林姓外送員日前外送餐點至橋頭區一間鋼鐵廠時，疑不滿遭要求換證，便罵蘇姓保全「看門狗」，蘇男聽到後情緒失控持鐵棍追打，高市警方今天表示，兩人已接受警詢，並互告傷害及公然侮辱。

高雄市政府警察局岡山分局指出，19日獲報橋頭區芋寮路有民眾被打傷，派遣轄區橋頭分駐所警網前往查處。警方到場發現34歲林姓外送員與46歲蘇姓保全發生口角糾紛，林男要外送餐點到廠區內，行經大門口警衛室換證件時疑認為遭蘇男刁難，兩人因此起口角衝突，蘇男更持鐵棍毆打林男，造成林男右後背受傷。

蘇男接受媒體採訪指出，由於廠區規定訪客及包商等進來前必須先換證，因此當時便提醒林姓外送員先把車停好再過來換證，但林男拿證時卻不滿反嗆「現在看門狗當得蠻囂張的」，林男言論造成他巨大工作壓力，明明只是依規定做好份內工作，卻遭出言侮辱，坦承是一時情緒失控才傷害林男。

警方事後調閱現場監視器畫面還原當時情況，並請來兩人接受警詢製作筆錄。目前林男、蘇男已互提出傷害、公然侮辱告訴，警方將依法函送橋頭地檢署偵辦。