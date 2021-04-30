影／台南廂型車疑遭闖紅燈賓士碰撞 連翻3圈才停下來

71歲陳姓男子今天清晨6時19分駕駛賓士轎車，行經台南市安平區沿華平路北往南行駛，行經華平路與慶平路時疑似闖紅燈，與63歲黃姓男子所駕廂型車沿慶平路由東往西行駛，在路口發生碰撞，致廂型車連續翻轉3圈後才停止，黃及其車上56歲女乘客2人送醫，所幸僅輕傷，並無大礙，台南市警四分局指出，肇事原因進一步釐清。

台南市警四分局調查，賓士及廂型車兩車駕駛經酒測，酒測值均為0。黃等2人經送醫，所幸均為輕傷，現已返家休養。

台南市警四分局副分局長陳俊凱說，今天清晨6時19分在華平路與慶平路口發生一起交通事故，

一輛廂型車行經路口時，與一輛轎車發生碰撞，廂型車連續翻轉3圈才停止，廂型車及乘客均送醫，所幸均為輕傷已返家。