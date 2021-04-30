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嚮往飛行…女高中生校門口車禍殞命 來不及參加升旗領獎

中央社 / 台中30日電

台中市清水區嘉陽高中校門前30日上午發生車禍意外，警方初步調查，林姓男子駕駛公車行駛在下坡路段，右前車頭不慎碰撞到張姓女高中生，張姓女高中生送醫搶救宣告不治。（民眾提供） 中央社
台中市清水區嘉陽高中校門前30日上午發生車禍意外，警方初步調查，林姓男子駕駛公車行駛在下坡路段，右前車頭不慎碰撞到張姓女高中生，張姓女高中生送醫搶救宣告不治。（民眾提供） 中央社
台中市16歲張姓女高中生今天在清水區嘉陽高中校門口前，遭公車撞倒送醫不治。她就讀飛機修護科，在校成績優異，上午升旗典禮時本要接受頒獎，卻發生憾事，家人朋友哀痛不已。

張女就讀嘉陽高中飛機修護科一年級，她非常嚮往飛行，入學成績優異，在校學習成績在科內一直都是第一名。家中排行老大的她，相當乖巧，每天搭公車上學。

今天上午，張女一如往常搭公車到校，正要過斑馬線進入校園，不慎遭下坡的公車撞倒，台中市消防局接獲通報趕往現場搶救，她已無生命跡象，現場進行急救並送醫搶救，仍宣告不治。家屬趕抵醫院，哀慟不已。

校方表示，規定7時50分後入校就要登記遲到，張女在7時初就已搭公車到校，當時她和10多名同學一起停等紅綠燈要過斑馬線，未料正要穿越馬路時，一輛疑似煞車失靈的公車駛來，同學們紛紛閃避，張女閃避不及遭公車撞上。

因張女為低收入戶，校方將協助家屬治喪，必要時發動捐款濟助。學校同時也啟動張女班上同學諮商輔導，而目睹車禍現場的同學也已完成諮商。

警方初步調查，當時林姓男子駕駛公車行駛在下坡路段，右前車頭不慎碰撞到張姓女學生，張女腹部受傷送醫不治。林男無酒精反應，確切的事故原因調查中。

公車 車禍

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