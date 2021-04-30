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母親節前夕最壞榜樣！媽媽竟叫6歲女兒鑽進娃娃機偷竊

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導

女童的母親及一名友人用身體擋住監視器鏡頭，讓女童取物口鑽進娃娃機竊取機內商品。圖／斗六分局提供
女童的母親及一名友人用身體擋住監視器鏡頭，讓女童取物口鑽進娃娃機竊取機內商品。圖／斗六分局提供

母親節前夕卻帶著小女兒作壞榜樣！雲林縣一位媽媽日前帶著6歲女兒到斗六市一家娃娃機店夾娃娃，屢試失敗，竟叫身體嬌小的女兒從娃娃機取物口鑽入竊取布偶和玩具，在旁觀看的女童媽媽友人，還一起幫忙把女童「塞進」娃娃機，案經店主發現，將女童母親帶至派出所報案，警方依竊盜罪將女童母親及其友人函送法辦。

「女兒的身體很小應該鑽得進去！」32歲洪姓婦女本月27日帶著6歲小女兒及一名女性朋友，一起到斗六市一家娃娃機店玩娃娃機，幾次夾不中，就想借女兒瘦小身體，試看看能否鑽進娃娃機的取物口，兩人合力幫忙小女兒鑽看看。

果然小女兒鑽進取物口後，伸手取手娃娃機內的布偶和玩具，兩名大人還幫忙掩護，假裝在夾娃娃，設法用身體擋住監視器的鏡頭，好讓小女童順利竊取物品得逞。

娃娃機店主當天巡店時，發現一台娃娃機的商品短少，隨即調閱監視器，發現這兩名婦女十分可疑，當晚店主在夜市撞見女童的母親帶著孩子逛夜市，即趨前理論，並要母女一起到派出所釐清事 實。

警方調閱監視器後，清楚拍下女童母親叫小孩偷竊的過程，洪姓母親坦承是他要女兒，利用身體嬌小可進入娃娃機內竊取商品，全案依竊盜罪函送雲林地檢署偵辦。

警方也依規定通報高風險家庭，洪母的行為已做了不良示範，警方呼籲民眾重視身教，應教育孩子守法，切勿帶頭觸法。

女童的母親及一名友人用身體擋住監視器鏡頭，讓女童取物口鑽進娃娃機竊取機內商品。圖／斗六分局提供
女童的母親及一名友人用身體擋住監視器鏡頭，讓女童取物口鑽進娃娃機竊取機內商品。圖／斗六分局提供

夾娃娃機 偷竊

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