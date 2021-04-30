太魯閣號新北善款 下周開始轉交12名罹難者家屬

台鐵太魯閣號撞車事件後，世界台灣商會聯合總會發起募款共募得2237萬，今捐出480萬給新北市府，提供給新北12名罹難的家屬各40萬的慰問金，其餘則與各縣市政府合作。新北市長侯友宜說，會妥善運用愛心善款。

世界台灣商會聯合總會長梁輝騰說，4月2日發生不願意看到的事情，總會成員多數旅居國外但心繫台灣，因此第一時間發動全球六大洲台商總會募款，募得的金額將會送交罹難者家屬。

侯友宜說，新北也曾發生過八仙事件，善款對被害家屬是非常重要支持力量，當時也成立善款委員會，分別由1名捐款人、7名受害者家屬、6名專家學、7名政府代表委員共21人同組成，多年每分錢都用在家屬身上。

新北社會局指出，新北自4月2日起透過新北市好日子愛心大平台成立「1100402太魯閣號翻覆意外案專案」，截至4月28日止，捐款金額計2602萬9569元。指定捐贈給個人捐款合計1024萬8000元，未指定一般捐款合計1578萬1569元。