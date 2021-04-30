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積欠1萬元電話費將被通緝？北市71歲婦人險遭詐走18萬
台北市71歲吳姓婦人月初接獲詐騙集團來電，對方假冒中華電信公司，誆稱她積欠電話費多年已向法院聲請通緝，要求匯款18萬元押金才能撤銷。吳女誤信對方話術，前往銀行準備匯款，所幸行員察覺有異報警，警方到場成功攔阻。
內湖分局港墘派出所警員林志頴、陳依琳4月19日獲報到場。吳女向警員表示有電信公司來電，對方稱自己積欠1萬元電話費多年，已向法院聲請通緝，若匯18萬元押金即可撤銷聲請，另指導她以「買賣家具」為由匯款，降低行員戒心，並要求不能跟任何人講此事。
警員一聽，知道這是常見的假電信公司詐騙，安撫吳女的情緒後向她說明類似詐騙案件手法，吳女才發現自己差點遭到詐騙，感謝警方幫忙阻擋匯款。
內湖分局呼籲，若有接到可疑電話、簡訊等相關訊息，務必提高警覺，若有欠費疑慮，應向電信公司求證，以免受騙。有任何問題也請撥打165反詐騙專線，多花時間查證，將能少一分受騙。
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