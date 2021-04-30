高雄男子與17歲嫩妻談離婚 一言不合竟遭圍毆倒臥路邊
高雄王姓男子因與妻子游姓女子談判離婚，但游找人助陣，雙方一言不合下大打出手，王男遭多人圍毆，被打得遍體鱗傷，過程中還疑被持槍恐嚇，幸好送醫後無礙。警方今循線追緝，已逮捕一名邵姓男子，另擴大追查中。
據了解，楠梓分局今天凌晨4點39分左右，接獲110通報為車禍案，警方到場時，發現王男（20歲）倒臥在地上，正由救護車送往海總醫院救治。
警方到場後發現案情不單純，不像是一般車禍案件。經詢問王男後，發現他是因為與17歲的游姓妻子感情不佳，2人相約在楠梓區的汙水處理處前談判離婚，只是游找來大約10名友人助陣，一言不合下他就遭對方持木棍、安全帽毆打。
其中甚至有人疑似持槍恐嚇，幸好王男送醫後，僅因頭部、背部受傷，就診後無大礙。
經警方調閱監視器，發現當時有2台轎車、2台機車前往助陣，已鎖定特定對象。今天早上8點多時，已逮捕一名邵男（21歲），正全力查緝中。
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