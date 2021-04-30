影／監視畫面曝光！台南北門重大車禍 機車高速撞上轎車

台南市台17線北門段和台84線交流道路昨天晚間近9點發生轎車和機車碰撞事故，造成1死2傷，學甲警分局警方調閱路口監視影像，發現轎車在路口疑未遵照「左轉箭頭綠燈」就左轉要上台84線快速道路北門交流道，對向綠燈直行機車似乎閃避不及，直撞轎車右側，將轎車撞成90度往左側翻，兩車碰撞撞擊力很大，雙方酒測值均為零，因機車騎士還在醫院搶救，全案還有待進一步調查釐清。

據調查，轎車楊姓男子（39歲）和同車前乘客座的黎姓女子（43歲）是男女朋友，兩人目前住在屏東，當天先回到楊男彰化老家探望父母親後，楊男喜歡釣魚，途中又到北門釣魚後，晚上要回屏東住處。

車禍時，坐在乘客座的黎女因首當其衝，當場失去生命徵象（OHCA），今天清晨不治，騎普通重機的是30多歲吳姓男子重傷，送往醫院急救中，已通知家屬從北部趕來，因還無法言語，目前還未能製作筆錄。