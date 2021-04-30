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影／高雄港外漁船遭撞險沉船 海巡高雄艦7分鐘救人
高雄港外海域昨天發生「船禍」，許姓船長駕駛漁船，在第一港口外的碇錨區附近作業，疑遭航行經過的輪船擦撞，當時許在船艙內理貨，突然一陣撞擊搖晃，嚇一大跳，當他走出船艙，驚見漁船已慢慢下沉，但輪船已繼續航行離去，幸海巡署高雄艦正好經過，發現漁船幾乎沉船，他才獲救。
據了解，許姓船長駕駛「義豐6號」漁船，昨天清晨出海作業，昨天上午10點多，他泊船在距離高雄港第一港口約2海里的第二碇錨區海域，進入船艙理貨，約20分鐘，突然發覺船身一陣巨動，他趕緊出船艙，才發現漁船遭撞。
許姓船長眼見漁船船頭及右船身被撞毀，漁船下沉， 打電話求救，海巡署艦隊分署高雄艦CG129也正好在附近海域，接獲隊部通報，立即加足馬力，疾航趕往漁船船難海域救人。據海巡人員說，高雄艦在7分鐘內趕到，與海巡船艇PP10027等船，趕緊救人。
海巡艦、艇趕抵沉船海域，見漁船的碎片及漁具四處漂浮，海水已經淹上漁船，許姓船長獨自站在將沉船的漁船上，大腿已經泡水，拿著船上物品，直呼「快沉了」，海巡艇趕緊靠近漁船，安全救他上艇。
許姓船長告訴海巡人員，說他在艙內發覺船身巨烈晃，走出船艙，看到1艘大船沿一港口南堤，往旗津方向航行離去，他只懷疑是那艘船撞了他的漁船，但當時只看到船艉，不知道是什麼船名。全案由航港局南部航務中心調查海事肇禍原因。
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