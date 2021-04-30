快訊

也是近百人出席！北檢、桃檢19日到諾富特座談 檢察官心驚

班上第一名好學生 16歲女高中生上學過馬路遇死劫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／高雄港外漁船遭撞險沉船 海巡高雄艦7分鐘救人

聯合報 / 記者林保光／即時報導

高雄港外海域昨天發生「船禍」，許姓船長駕駛漁船，在第一港口外的碇錨區附近作業，疑遭航行經過的輪船擦撞，當時許在船艙內理貨，突然一陣撞擊搖晃，嚇一大跳，當他走出船艙，驚見漁船已慢慢下沉，但輪船已繼續航行離去，幸海巡署高雄艦正好經過，發現漁船幾乎沉船，他才獲救。

據了解，許姓船長駕駛「義豐6號」漁船，昨天清晨出海作業，昨天上午10點多，他泊船在距離高雄港第一港口約2海里的第二碇錨區海域，進入船艙理貨，約20分鐘，突然發覺船身一陣巨動，他趕緊出船艙，才發現漁船遭撞。

許姓船長眼見漁船船頭及右船身被撞毀，漁船下沉， 打電話求救，海巡署艦隊分署高雄艦CG129也正好在附近海域，接獲隊部通報，立即加足馬力，疾航趕往漁船船難海域救人。據海巡人員說，高雄艦在7分鐘內趕到，與海巡船艇PP10027等船，趕緊救人。

海巡艦、艇趕抵沉船海域，見漁船的碎片及漁具四處漂浮，海水已經淹上漁船，許姓船長獨自站在將沉船的漁船上，大腿已經泡水，拿著船上物品，直呼「快沉了」，海巡艇趕緊靠近漁船，安全救他上艇。

許姓船長告訴海巡人員，說他在艙內發覺船身巨烈晃，走出船艙，看到1艘大船沿一港口南堤，往旗津方向航行離去，他只懷疑是那艘船撞了他的漁船，但當時只看到船艉，不知道是什麼船名。全案由航港局南部航務中心調查海事肇禍原因。

許姓船長（左）在沈船上待救，海巡人員趕緊上前救人。 記者林保光／翻攝
許姓船長（左）在沈船上待救，海巡人員趕緊上前救人。 記者林保光／翻攝
高雄漁船海上遭撞毀，許姓船長待援。記者林保光／翻攝
高雄漁船海上遭撞毀，許姓船長待援。記者林保光／翻攝
高雄漁船海上遭撞毀，許姓船長待援。記者林保光／翻攝
高雄漁船海上遭撞毀，許姓船長待援。記者林保光／翻攝
高雄漁船海上遭撞毀沉船，許姓船長（中）被救上高雄艦。記者林保光／翻攝
高雄漁船海上遭撞毀沉船，許姓船長（中）被救上高雄艦。記者林保光／翻攝
高雄漁船海上遭撞毀，散落物漂浮四周海域。記者林保光／翻攝
高雄漁船海上遭撞毀，散落物漂浮四周海域。記者林保光／翻攝

海巡署 高雄港 航港局

延伸閱讀

在大港邊追女神雄獨特 4年一科林園鳳芸宮媽祖海巡登場

台東小蘭嶼1漁船擱淺 船上11人獲救

影／海巡新艦嘉義、新竹下水命名 蔡英文親自主持

對美軍購被擠進這項 海巡特勤隊今年買槍只能改買鋼盔

相關新聞

影／監視畫面曝光！台南北門重大車禍 機車高速撞上轎車

台南市台17線北門段和台84線交流道路昨天晚間近9點發生轎車和機車碰撞事故，造成1死2傷，學甲警分局警方調閱路口監視影像...

班上第一名好學生 16歲女高中生上學過馬路遇死劫

16歲張姓女高中生今天上午在台中市清水區嘉陽高中校門口遭公車撞擊，張女當場失去生命跡象，送醫搶救仍不治。據了解，張女就讀...

高雄男子與17歲嫩妻談離婚 一言不合竟遭圍毆倒臥路邊

高雄王姓男子因與妻子游姓女子談判離婚，但游找人助陣，雙方一言不合下大打出手，王男遭多人圍毆，被打得遍體鱗傷，過程中還疑被...

煮飯沒火發現瓦斯桶被偷 拾荒男單車運桶賤賣50元

台北市有民眾日前在家準備煮飯用餐，發現爐子無法點火，原以為是瓦斯用完，到室外查看才發現整個瓦斯桶都不見了，報警追查才知是...

影／高雄港外漁船遭撞險沉船 海巡高雄艦7分鐘救人

高雄港外海域昨天發生「船禍」，許姓船長駕駛漁船，在第一港口外的碇錨區附近作業，疑遭航行經過的輪船擦撞，當時許在船艙內理貨...

影／火車站深夜傳出女哭聲 警搭鵲橋助她與男友相聚

台中火車站廣場深夜隱隱傳來女子哭聲，讓路過民眾忍不住感覺毛毛的，當時適巧在火車站巡邏的員警聽見哭聲，循聲找到蹲在地上哭泣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。