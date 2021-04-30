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班上第一名好學生 16歲女高中生上學過馬路遇死劫
16歲張姓女高中生今天上午在台中市清水區嘉陽高中校門口遭公車撞擊，張女當場失去生命跡象，送醫搶救仍不治。據了解，張女就讀嘉陽高中飛機修護科一年級，個性文靜又乖巧，且成績優異，上課途中卻遇死劫，令師生相當不捨。
嘉陽高中校長賴昭呈表示，學校的飛機修護科有兩班，共90名學生，其中僅有5名女學生，念工科的女生很少。張姓女學生對飛機修護相當有興趣，且成績優異，常是班上第一名。
賴昭呈說，張女相當乖巧，每天從大里搭公車來清水念書，且每日7點就到校，今天上午搭公車到校，未料下車欲過馬路時，卻遭下輛行經公車撞擊，接獲噩耗後，學校老師與同學都相當不捨難過。
據了解，張女為家中長女，還有一個妹妹，家中經濟狀況不佳，校方將全力協助家屬處理辦理後續事宜。
今天上午7時4分，42歲林姓司機駕駛巨業客運165號公車，沿中航路三段行經嘉陽高中校門口，該路段為長下坡，不慎撞上一名過馬路的張姓女高中生，女學生倒地後已無生命跡象。
梧棲童綜合醫院表示，女學生送醫時已無生命跡象，左邊氣血胸、腹部內出血，肝臟有撕裂傷，且骨盆骨折，經搶救仍宣告不治。
林姓司機供稱，當時沒有注意到車前狀況才釀禍。肇事司機酒測值為0，詳細事故原因有待警方調查釐清。
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