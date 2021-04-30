煮飯沒火發現瓦斯桶被偷 拾荒男單車運桶賤賣50元

鄭男直接騎單車將瓦斯桶運走，到附近一家瓦斯行內賣錢。記者李隆揆／翻攝 台北市有民眾日前在家準備煮飯用餐，發現爐子無法點火，原以為是瓦斯用完，到室外查看才發現整個瓦斯桶都不見了，報警追查才知是一名年約50歲的鄭姓男子騎單車將瓦斯桶載走，低價賣給瓦斯行賺取零用錢花用。

警方調查，鄭男平時騎單車到處閒晃，撿回收物品維生，因缺錢花用，案發當天下午經過民宅後巷時，見民家瓦斯桶未上鎖，就直接騎單車運走，到附近一家瓦斯行內賣錢。

員警接獲被害民眾報案後，經調閱監視器畫面，循線查獲鄭男到案，他對偷竊犯行坦承不諱，自稱真的缺錢花用，不得已才偷東西；他面對瓦斯行老闆詢問時，不斷辯稱「這是別人不要的」，最後也才賣了50元。警詢後依竊盜罪嫌將鄭男函送法辦。

警方呼籲，民眾對於自身財物應多分留心，以免造成不必要的損失，如有發現住家附近有可疑人士徘徊，隨時撥打110報案，警方將立即到場處理，共同維護社會安寧，打造幸福的生活空間。