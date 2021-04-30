快訊

也是近百人出席！北檢、桃檢19日到諾富特座談 檢察官心驚

班上第一名好學生 16歲女高中生上學過馬路遇死劫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

煮飯沒火發現瓦斯桶被偷 拾荒男單車運桶賤賣50元

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

鄭男直接騎單車將瓦斯桶運走，到附近一家瓦斯行內賣錢。記者李隆揆／翻攝
鄭男直接騎單車將瓦斯桶運走，到附近一家瓦斯行內賣錢。記者李隆揆／翻攝
台北市有民眾日前在家準備煮飯用餐，發現爐子無法點火，原以為是瓦斯用完，到室外查看才發現整個瓦斯桶都不見了，報警追查才知是一名年約50歲的鄭姓男子騎單車將瓦斯桶載走，低價賣給瓦斯行賺取零用錢花用。

警方調查，鄭男平時騎單車到處閒晃，撿回收物品維生，因缺錢花用，案發當天下午經過民宅後巷時，見民家瓦斯桶未上鎖，就直接騎單車運走，到附近一家瓦斯行內賣錢。

員警接獲被害民眾報案後，經調閱監視器畫面，循線查獲鄭男到案，他對偷竊犯行坦承不諱，自稱真的缺錢花用，不得已才偷東西；他面對瓦斯行老闆詢問時，不斷辯稱「這是別人不要的」，最後也才賣了50元。警詢後依竊盜罪嫌將鄭男函送法辦。

警方呼籲，民眾對於自身財物應多分留心，以免造成不必要的損失，如有發現住家附近有可疑人士徘徊，隨時撥打110報案，警方將立即到場處理，共同維護社會安寧，打造幸福的生活空間。

偷竊 拾荒

延伸閱讀

影／醉男闖麵店開瓦斯桶要縱火 水柱、辣椒水齊發制伏

驚呆！餐廳瓦斯桶突噴火 老闆徒手拖屋外關閉解危機

出獄女載瓦斯桶女監停車場縱火 檢：情緒不穩強制就醫

影／台61線21車連環撞 小客車撞成廢鐵瓦斯桶散落一地

相關新聞

影／監視畫面曝光！台南北門重大車禍 機車高速撞上轎車

台南市台17線北門段和台84線交流道路昨天晚間近9點發生轎車和機車碰撞事故，造成1死2傷，學甲警分局警方調閱路口監視影像...

班上第一名好學生 16歲女高中生上學過馬路遇死劫

16歲張姓女高中生今天上午在台中市清水區嘉陽高中校門口遭公車撞擊，張女當場失去生命跡象，送醫搶救仍不治。據了解，張女就讀...

高雄男子與17歲嫩妻談離婚 一言不合竟遭圍毆倒臥路邊

高雄王姓男子因與妻子游姓女子談判離婚，但游找人助陣，雙方一言不合下大打出手，王男遭多人圍毆，被打得遍體鱗傷，過程中還疑被...

煮飯沒火發現瓦斯桶被偷 拾荒男單車運桶賤賣50元

台北市有民眾日前在家準備煮飯用餐，發現爐子無法點火，原以為是瓦斯用完，到室外查看才發現整個瓦斯桶都不見了，報警追查才知是...

影／高雄港外漁船遭撞險沉船 海巡高雄艦7分鐘救人

高雄港外海域昨天發生「船禍」，許姓船長駕駛漁船，在第一港口外的碇錨區附近作業，疑遭航行經過的輪船擦撞，當時許在船艙內理貨...

影／火車站深夜傳出女哭聲 警搭鵲橋助她與男友相聚

台中火車站廣場深夜隱隱傳來女子哭聲，讓路過民眾忍不住感覺毛毛的，當時適巧在火車站巡邏的員警聽見哭聲，循聲找到蹲在地上哭泣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。