屏東東港警方逮慣竊 發現他有「偷雞摸狗」 嗜好

屏東縣林邊鄉、南州鄉最近發生多起民宅竊案，警方專案小組調閱周邊監視器清查並依據現場採集跡證，鎖定轄內蔡姓偷竊慣犯，經多日埋伏跟監，掌握蔡落腳在一處偏僻空屋，昨天調集警力前往圍捕，起出行竊工具一批、陶製茶壺等民生用品外，還有比特犬等4隻家犬和以關在籠內的雉雞、名鴿，帶回供失主認領，訊後將他依竊盜罪嫌移送檢方偵辦。

林邊鄉、南州鄉最近發生多起民宅竊案，人心惶惶，民眾報案除了民生用品遭竊外，還有家犬、雉雞和鴿子，警方鎖定轄內的47歲蔡姓偷竊慣犯調查，發現蔡居無定所，以行竊維生，為逃避警方查緝，平日藏匿於無人居住的空屋，並飼養偷竊得來小狗，在門口警戒。