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澎湖暗夜火警！7機車燒毀 分租套房4人嗆傷送醫
澎湖縣馬公市今天凌晨發生火警，停放出租透天樓房前的7輛機車，在大火中付諸一炬，濃煙直竄，消防隊員疏散分租樓內套房的10名房客，4人遭輕微嗆傷送醫，已無大礙，起火原因由警、消調查中。
這場機車火警發生在今天凌晨零時左右，澎湖消防局昨天深夜11點54分據報，馬公市西文里某水餃館後方機車起火，立即出動馬公、澎南消防分隊5車13人趕往搶救，當時火勢一發不可收拾，延燒1棟4樓透天樓房1樓門窗，以及樓房前成排的機車，濃煙竄入樓房。
消防隊員立即布線出水灌救，獲悉屋內是分租套房，2名住戶自行逃生，稱裡面有人受困，消防員立即上樓疏散8人，其中有1男3女因濃煙輕微嗆傷，送往三總澎湖分院治療，已無大礙。
直到今天凌晨零時7分撲滅火勢，樓前7輛機車燒毀毀。起火原因由澎湖消防局調查中。
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