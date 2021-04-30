台南北門機車轎車對撞3送醫 重傷女子身亡

台南市北門區昨晚發生轎車與機車對撞，造成3人輕、重傷送醫，受困轎車副駕駛座女子ohca，急救後今凌晨不治，詳細肇事車禍原因與責任歸屬，警持續釐清中。

車禍發生在昨晚8點54分，地點在台17線與台84下交流道路口，學甲警分局調閱路口監視器初步掌握，當時轎車在路口左轉要上台84線快速道路北門交流道時，對向往北也是綠燈機車飛快駛抵路口，不明原因直撞轎車右側，轎車遭重撞往左側翻，現場發生巨大聲響。

車禍造成轎車39歲駕駛楊男輕傷、副駕駛座43歲黎姓女子ohca，騎機車不知名男子重傷。