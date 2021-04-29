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影／蘆竹塑料工廠起火 延燒旁邊冷凍廠無人傷亡

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市蘆竹區大竹一帶今晚傳火警，位於南青路與大竹南路路口一處工廠群起火，起火點是塑料工廠，為1層樓高鐵皮屋，火勢延燒至前方冷凍工廠，現場幸無危險物品，亦無人傷亡。消防隊23時07分宣布已控制火勢。

桃園市消防局指出，21時53分許接獲報案電話稱大竹地區工廠有火焰冒出，警消人員於22時05分抵達現場，火勢於23時07分得到控制。

消防局第3大隊大隊長殷明坤指出，第一波同仁到場時，當下已確認起火工廠內無危險物品，只有冷媒遇熱會爆炸但危險性不高。現場起火面積約300平方公尺，雖危險性低但火載量仍相當高，目前還在全力撲滅中。

消防局指出，本次火警共出動73名消防人力、消防車31輛、救護車1輛。火勢已控制，餘火正在撲滅中，詳細起火原因有待後續釐清。

蘆竹冷凍工廠起火，延燒後方塑料工廠，目前火勢已控制。記者楊湛華／翻攝
蘆竹冷凍工廠起火，延燒後方塑料工廠，目前火勢已控制。記者楊湛華／翻攝
第3大隊大隊長殷明坤表示，現場並無危險物品，無人傷亡，餘火正在全力撲滅中。記者楊湛華／攝影
第3大隊大隊長殷明坤表示，現場並無危險物品，無人傷亡，餘火正在全力撲滅中。記者楊湛華／攝影

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