他趁女大生逛街偷單車 貼膠帶「變身」仍難逃法眼

桃園黃姓男子路過台茂購物中心，發現1台黑色單車停在路旁未上鎖，涉嫌竊為己有，還用黃色膠帶纏繞車體，企圖混淆視聽以躲避查緝，仍被車主女大生發現並報案，在騎樓準備牽車時被警方逮個正著，被依竊盜罪嫌移送法辦。

轄區蘆竹分局調查，車主越南籍陳姓女大生（21歲）於本月18日傍晚至台茂購物中心逛街，單車停在南崁路與錦順街口，車未上鎖，路過黃男（57歲）發現，竊為己有，陳女18時許回到原處要牽車時，才發現愛車憑空消失，馬上向警方通報失竊。

同月27日20時許，陳女又到台茂附近逛街，在南崁路上她眼睛一亮，原來是騎樓停著1輛型號相同、使用痕跡相似的黃色單車，馬上致電警方。

員警獲報到場，發現該車與失竊車輛型號、特徵匹配，只是車體用黃色膠帶層層包覆，且龍頭、貨架上還捆了數袋物品，乍看之下的確頗像是另1輛單車。