買不到限量剝皮辣椒 男子帶酒精、打火機揚言縱火遭逮

花蓮市區一家剝皮辣椒名店因辣椒數量有限，採每人每次一瓶限量銷售，近日卻有一名劉姓男子，為替親友買10罐，連跑多天沒湊齊，日前大鬧店家還咬傷員警已被送辦，今天竟帶著防疫酒精和打火機，又到店門口揚言縱火，被警方趕到逮捕，依恐嚇危害安全罪嫌移送偵辦。

這名68歲的劉姓男子連日來幾度上門買辣椒，22日分3次只買到2罐，隔天再度上門但缺貨沒買到，24日又跑了4次還是落空，當晚他大怒到店門口飆罵，警方獲報趕到，劉男想騎機車離開時被警方攔阻，他不停掙脫還咬傷員警，被依妨害公務罪嫌送辦，店家則是基於和氣生財，未跟劉計較，沒有提告。

沒想到隔了5天，劉男今天下午背著包包、騎著機車再度到店門口，跟店家理論時，從包包內拿出瓶裝的75度防疫酒精、防風打火機和一把美工刀，揚言要縱火，店家心生恐懼報案，警方出動10名員警，將劉男帶回警局。