影／男子偷蒜還「裝蒜」 台南警秀監視器影像打臉
無業吳姓男子昨天騎腳踏車行經台南市安南區郡安路5段民宅前，涉嫌偷走整袋蒜頭，陳姓被害人向警方報案，員警今天循線查出吳涉案，警詢後依竊盜罪嫌法辦。
陳向台南市警三分局海南派出所報案稱，昨天下午5點多家人放置在郡安路5段住家前一袋蒜頭遭竊，警員周翊辰受理後，查閱監視器畫面，發現騎自行車男子涉嫌行竊，經多位指認，該竊嫌為吳姓男子（42歲），今天通知到案說明。
吳原先還想「裝蒜」辯解，員警秀出被害人所提供監視器畫面，他始坦承犯案，全案訊後依竊盜罪函送法辦。
吳供稱，他騎自行車在郡安路附近閒晃，徘徊半小時後發現民宅門口地上有一包蒜頭，因為好玩才竊取蒜頭，前往安南區安富街樺谷夜市附近叫了一輛計程車，前往北區和緯路黃昏市場旁公園將蒜頭丟棄。
警方呼籲，民眾應妥善保管自身財物，做好防竊措施，避免宵小有機可趁，奉勸宵小勿輕舉妄動、勿因一時貪念而觸犯刑法。
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