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基隆市中心傳民宅火警 10多輛消防車馳援引起騷動
基隆市消防局下午接獲仁愛區孝三路民宅發生火災，調派人車前往灌救。10多輛各式消防車輛開進市中心街道，引起附近人車騷動。消防人員發現該戶是空屋，未見火煙，清查發現後方屋主煮菜，煙太大竄出屋外，讓人誤報鄰宅起火，虛驚一場。
基隆市消防局「119」救災救護指揮中心下午4點多接獲報案，指三軍總醫院後側孝三路對面的民宅4樓發生火警。由於報案人說有看到火苗，消防局調派多處分隊人車趕往現場救援。
10多輛消防車輛大鳴警笛從忠四路、忠三路駛往火警報案地點，引起附近民眾注意，紛紛探詢何處發生火災。消防員到達後，上樓查看發現報案地點為空屋，詢問附近店家得知並未察覺異狀。
住在鄰宅4樓的住戶聽到屋外傳來警笛聲，站在陽台觀看街道動態。她說，聽到消防車的聲音，研判附近有火警，但並沒有看到火煙冒出，更不知道消防人員接獲報案起火地點，就在她家隔壁。
警、消查訪附近住戶，發現火煙來自公園路另一戶民宅，毗鄰報案指稱的火場地點。公園路郭姓屋主表示，正在煮菜，可能因為煙太大，才會讓鄰居誤會並打119報案。
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