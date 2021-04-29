聽新聞
test
0:00 / 0:00
員警主動協助工地裝設監視器 竊嫌再度上門行竊全都錄
台南佳里警分局佳里派出所接獲民眾稱其建築工地之鋼筋遭不明人士竊取，由於工地附近並無監視器，報案人希望警方加強巡邏，也不打算追究，但受理員警陳韡杰認為要遏阻歪風，向所長陳建宏報告後立即協助民眾裝設監視器，竊嫌再度上門行竊全被錄下，經查訪後通知蔡姓婦人（65歲）到案，她坦承不諱被依竊盜罪嫌函送台南地檢署偵辦。
警方指出，陳員在案發地點協助民眾裝設完監視器的幾天後，被害人又打電話來表示鋼筋不見了，員警隨即調閱自行裝設監視器發現一名婦女涉嫌重大，隨即擴大調閱周遭路口監視器並實地查訪後，鎖定一名蔡姓婦人涉有重嫌，經通知到案後蔡女坦承不諱。全案依竊盜罪嫌函送台南地檢署偵辦。
佳里分局表示，陳韡杰甫到佳里派出所服務不到半年，期間破獲大大小小竊盜案無數件，過程中不乏主動發現並偵破的案件，本次也主動提議裝設私人監視器，主動且積極處事的態度堪稱員警的典範。
分局長蔡進閱指出，民眾的小事就是警方的大事，民眾遇到任何問題或困難時，都可以主動向警方求助，即使破案的過程困難重重，也會盡力盡力協助民眾破案。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言