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員警主動協助工地裝設監視器 竊嫌再度上門行竊全都錄

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導

台南佳里警分局佳里派出所接獲民眾稱其建築工地之鋼筋遭不明人士竊取，由於工地附近並無監視器，報案人希望警方加強巡邏，也不打算追究，但受理員警陳韡杰認為要遏阻歪風，向所長陳建宏報告後立即協助民眾裝設監視器，竊嫌再度上門行竊全被錄下，經查訪後通知蔡姓婦人（65歲）到案，她坦承不諱被依竊盜罪嫌函送台南地檢署偵辦。

警方指出，陳員在案發地點協助民眾裝設完監視器的幾天後，被害人又打電話來表示鋼筋不見了，員警隨即調閱自行裝設監視器發現一名婦女涉嫌重大，隨即擴大調閱周遭路口監視器並實地查訪後，鎖定一名蔡姓婦人涉有重嫌，經通知到案後蔡女坦承不諱。全案依竊盜罪嫌函送台南地檢署偵辦。

佳里分局表示，陳韡杰甫到佳里派出所服務不到半年，期間破獲大大小小竊盜案無數件，過程中不乏主動發現並偵破的案件，本次也主動提議裝設私人監視器，主動且積極處事的態度堪稱員警的典範。

分局長蔡進閱指出，民眾的小事就是警方的大事，民眾遇到任何問題或困難時，都可以主動向警方求助，即使破案的過程困難重重，也會盡力盡力協助民眾破案。

報案人向佳里派出所員警陳韡杰（左）表達感謝。記者吳淑玲／翻攝
報案人向佳里派出所員警陳韡杰（左）表達感謝。記者吳淑玲／翻攝
台南佳里地區工地頻傳失竊，佳里派出所員警陳韡杰主動協助裝設監視器。記者吳淑玲／翻攝
台南佳里地區工地頻傳失竊，佳里派出所員警陳韡杰主動協助裝設監視器。記者吳淑玲／翻攝
涉偷竊的嫌犯影像被錄下。記者吳淑玲／翻攝
涉偷竊的嫌犯影像被錄下。記者吳淑玲／翻攝

監視器 竊盜 建築

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