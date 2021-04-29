快訊

兩岸拚造艦 大陸新船如「下水餃」 習近平中國夢引來西方圍堵

讓美國再次勞動！拜登4兆1千億「下一代新政」社福大擴張

大型車輛輪胎掉落國道 自小客深夜撞上致3人傷

中央社 / 台南29日電

1輛載有3名大人、1名男嬰的自小客車，昨天深夜行經國道1號南下338.2公里路段時，撞上1個掉落在外側車道的大型車輛輪胎，幸好僅造成3名大人受輕傷，警方正循線追查當事人。

國道公路警察局第四公路警察大隊新市分隊分隊長許允弘今天接受媒體聯訪時表示，1輛租賃自小客車昨晚11時59分行經國道1號南下338.2公里處時，在外側車道撞上不明車輛掉落的大型車輛輪胎，幸好車上的人員都依規定繫妥安全帶，幼兒也依規定乘坐兒童安全座椅，僅3名大人受輕傷，男嬰無恙，駕駛人酒測值為0。

許允弘表示，警方將調閱相關影像畫面通知當事人到案說明，調查確定後依相關法規處理，呼籲駕駛人行車上路前務必做好車輛車況檢查，如有車輛機械脫落以致類似事故發生，危害自身及其他用路人安全，最高可罰新台幣6000元。

國道 警察 車道

延伸閱讀

2超跑國道1號台南段擦撞受創 維修費恐驚人

酒駕載友世新大學前自撞電桿釀3傷 男酒測值0.95遭法辦

迎接矽品！19路快捷公車5月上路 彰化到二林省40分

生死就在一繫之間　台南死亡車禍逾3成未繫安全帶

相關新聞

台鐵又出狀況！ 區間車昨晚突起火 運安會派員調查

台鐵又發生意外！台鐵4206次從宜蘭開往花蓮區間快車，昨晚6時許，行經冬山站時，第8節車廂突然冒煙起火，引發乘客一陣緊張...

婦忘打前進檔 一踩油門車「倒退嚕」撞看板鋼柱才停下

一名婦人今天上午開車欲進入台中市和平區龍谷停車場，未料車子打倒車檔她卻忘記，直接踩油門導致車子「倒退嚕」，撞上路邊廣告看...

砂石車逆向危險超車 駕駛吃3張罰單還要被函送

有網友日前在臉書「翻轉大高屏交通違規」中貼文，指「砂石車這樣開好像是高雄日常？」並附上一段砂石車跨越雙黃線逆向超車影片；...

台東小蘭嶼1漁船擱淺 船上11人獲救

屏東琉球籍「冠晃發」漁船今天清晨航行蘭嶼鄉小蘭嶼南方0.3浬時，疑因風浪過大擱淺，經由東港漁業電台向海巡求救，海巡第15...

區間車昨晚突起火急停新馬站 台鐵緊急撲滅

台鐵再傳出意外。昨天傍晚6點多，4206次區間快車從宜蘭開往花蓮，從宜蘭冬山站發車後，在監視時發現，最後一列第8節車廂突...

影／在台灣大道撞分隔島翻車 四輪朝天26歲女駕駛送醫

台中市民陳姓女子（26歲）今天上午8時38分，駕車行駛文心路內快車道，由北屯往南屯方向，在台灣大道與文心路口，左前車身擦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。