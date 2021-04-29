大型車輛輪胎掉落國道 自小客深夜撞上致3人傷

1輛載有3名大人、1名男嬰的自小客車，昨天深夜行經國道1號南下338.2公里路段時，撞上1個掉落在外側車道的大型車輛輪胎，幸好僅造成3名大人受輕傷，警方正循線追查當事人。

國道公路警察局第四公路警察大隊新市分隊分隊長許允弘今天接受媒體聯訪時表示，1輛租賃自小客車昨晚11時59分行經國道1號南下338.2公里處時，在外側車道撞上不明車輛掉落的大型車輛輪胎，幸好車上的人員都依規定繫妥安全帶，幼兒也依規定乘坐兒童安全座椅，僅3名大人受輕傷，男嬰無恙，駕駛人酒測值為0。

許允弘表示，警方將調閱相關影像畫面通知當事人到案說明，調查確定後依相關法規處理，呼籲駕駛人行車上路前務必做好車輛車況檢查，如有車輛機械脫落以致類似事故發生，危害自身及其他用路人安全，最高可罰新台幣6000元。