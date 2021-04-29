砂石車逆向危險超車 駕駛吃3張罰單還要被函送

有網友日前在臉書「翻轉大高屏交通違規」中貼文，指「砂石車這樣開好像是高雄日常？」並附上一段砂石車跨越雙黃線逆向超車影片；事後，警方循線找到砂石車駕駛黃姓男子，針對他的危險駕駛行為開罰，男子不僅吃上3張共可罰28200元的交通罰單，還要被依刑法185條函送。

影片中，一輛開在燕巢區安招路上的砂石車疑為了超車，竟開到對向車道上行駛，對向也有多名轎車見狀為閃躲，被迫行駛在外車道上，短短42秒影片，卻讓人捏了一把冷汗。

對此，轄區警方岡山分局在昨天下午4點多時，找到砂石車司機黃男（50歲），針對他違規跨越雙黃線及超車行為，依道路交通管理處罰條例第45條1項3款、47條2款，開出2張合計最高可處4200元的罰單。

由於砂石車逆向行駛，多輛轎車閃躲行駛在外車道狀況，警方再依據道路交通管理處罰條例1項3款，舉發最高可處24000元的罰單。另外黃男還被警方依刑法185條函送，可處5年以下有期徒刑、拘役或15000元以下罰金。

岡山分局表示，黃男領有職業聯結車駕照，卻貪圖一時方便，罔顧公眾往來安全，跨越雙黃線逆向危險超車；這位砂石車駕駛的行為，足以導致其他駕駛人因突發狀況而無法反應，造成用路人極大危險。