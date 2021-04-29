台東小蘭嶼1漁船擱淺 船上11人獲救

屏東琉球籍「冠晃發」漁船今天清晨航行蘭嶼鄉小蘭嶼南方0.3浬時，疑因風浪過大擱淺，經由東港漁業電台向海巡求救，海巡第15隊派遣艦艇救援，順利將船上11人救上岸。由於船上仍有8萬公升油料，目前已通知環保局實施監控。

第15隊指出，PP-10057艦艇抵達現場時，因漁船擱淺位置距岸過近且現場湧浪過大，經艇長評估後決定施放工作小艇並發射拋繩筒2發，分批將擱淺船上包括船長及10名船員載上艦艇，隨後載往蘭嶼開元港安置，獲救船員均無大礙。

船長向海巡表示，清晨5點多，船隻經過小蘭嶼南方0.3浬時，海象突然變差，一波波湧浪把船隻推向岸際後，動力無法負荷就擱淺了，他趕緊利用船上無線電及電話向東港漁業電台求援。不過，船上約有8萬公升的油料。

避免船體遭大浪破壞，油料外洩汙染海域，海巡已通知縣府環保局展開監控，同時也通知拖吊船，待風浪變小時，將擱淺漁船拖回漁港。