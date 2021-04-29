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台鐵又出狀況！ 區間車昨晚突起火 運安會派員調查

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導

台鐵又發生意外！台鐵4206次從宜蘭開往花蓮區間快車，昨晚6時許，行經冬山站時，第8節車廂突然冒煙起火，引發乘客一陣緊張，台鐵人員則是急忙拿著滅火器滅火。對於台鐵近期一再出狀況，不少民眾無奈表示，一點都不意外，根本就是「台鐵日常」。

對於台鐵車廂起火，運安會表示，台鐵有通報起火，已派員前往了解，預計最快今天會有初步調查結果。

台鐵表示，運安處昨天有前往聯合會勘，發現是車下閘瓦和車輪接觸時，本來就像煞車來令接觸一般，摩擦就產生鐵屑，正常來說，鐵屑會被排掉，不料這批閘瓦一碰到水就會積鐵，越積越多，隨著熱傳導到後方的軔缸，軔缸上頭有一個橡膠做的防塵套，因為過熱熔化、冒煙起火。

至於積鐵是否屬於養護問題？台鐵表示，軔缸都沒有問題，就是閘瓦的問題，碰到水就積鐵，這點真的很奇怪，因為正常來說不會這樣子。

不過台鐵也說，這一批閘瓦快用完了，會先全部撤下來，看看是不是材質出問題，因為正常來講不會這樣，不知道是配方還是什麼地方有問題，若真是材質有問題，不排除向廠商求償。

不過閘瓦撤下來，是否會影響行車調度？台鐵表示，還有別的廠商可以供應，不至於影響調度。

4206次區間車第8節車廂昨晚起火，台鐵急派人滅火。記者林佳彣／攝影
4206次區間車第8節車廂昨晚起火，台鐵急派人滅火。記者林佳彣／攝影

台鐵 車廂 運安會

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